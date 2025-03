Tartu Ülikool toetab taas üheksat äripotentsiaaliga teadusavastust

«Eksperimentaalarenduse toetus on tõestanud, et ülikoolis on väga palju häid ideid teadusmahukate ettevõtete loomiseks – seda näitab ka tänavune taotluste rekordarv. Samuti on rõõm näha, et oma teadustöö rakendamise peale ettevõtluses mõeldakse kõigis ülikooli valdkondades, olgu eesmärk arendada ajuhaiguste ravi, tuua turule fluorivaba suusamääre, luua isiksuseomaduste hindamise rakendus või hoopis tutvustada maailmale virtuaalseid pärimuspille,» rääkis ülikooli ettevõtlusjuht Mihkel Tammo.