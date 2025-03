Riik otsib võimalusi suurendada noorte valimisaktiivsust

160 000 euro suuruse toetuse raames saab noortele pakkuda erinevaid praktilisi tegevusi, et avardada noorte teadmisi demokraatliku ühiskonna toimimisest ja suurendada noorte rolli ühiskonnas olulistel teemadel kaasarääkimisel.

Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja Heili Griffithi sõnul oli eelmistel omavalitsuste valimistel noorte valimisaktiivsus madal, gümnaasiumiealiste valijate protsent oli kõigest 40 ning on vaja ühiselt pingutada, et tõsta noorte kaasatust juba sügisel toimuvatel valimistel.

«On äärmiselt vajalik toetada noori, et nad teaksid, kuidas teha ühiskondlikes protsessides otsuseid, sealhulgas valimistel, ning sooviksid neil ka ise osaleda. Kuna noorte osakaal väheneb, on seda olulisem, et noored ühiskonnas erinevatel teemadel kaasa räägiksid ja nende hääl kuuldav oleks,» selgitas Griffith.