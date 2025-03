Uueneb õppuritele pakutav vaktsiinikaitse mitme haiguse vastu

Tema sõnul planeerivad pered suvevaheajal ja koolivaheaegadel üldiselt ka lähemaid või kaugemaid väljasõite. «Nakkushaigused ei ole meie seast kadunud ja võivad oodata meid ühe lennu- või autoreisi kaugusel. Kui muude nakkuste puhul tekivad sümptomid kiirelt ja on silmaga nähtavad, siis HPV puhul me seda öelda ei saa – need võivad tekkida alles aastate möödudes,» selgitas Šavrova.

HPV nakkus on Eestis väga laialt levinud, neli inimest viiest nakatub elu jooksul HPV-sse. Nakkus levib inimeselt inimesele nahk-naha kontaktis või limaskestade kokkupuutel, näiteks läbi suudluse. «Kuna HPV on nakkushaigus, mis võib põhjustada vähieelsete seisundite tekke keha eri piirkondades, on sellevastane vaktsineerimine väga oluline,» lisas Šavrova.

Õigeaegne vaktsineerimine hoiab ära näiteks kuni 90 protsenti HPV põhjustatud emakakaelavähkidest ja annab haiguse vastu pikaajalise kaitse.

Lapsevanema nõusolek on oluline

Kõik riiklikku immuniseerimiskavasse kuuluvad vaktsiinid tehakse lastele, noortele ja täiskasvanutele tervisekassa rahastusel ning on inimesele tasuta. Laste vaktsineerimisele eelneb alati vanema nõusoleku küsimine.

«Eestis ei ole vaktsineerimine kohustuslik. See on võimalus kaitsta end ja oma lapsi rasketesse nakkushaigustesse haigestumise ja raskete tüsistuste tekkimise eest tervisekassa rahastusel,» selgitas tervisekassa vaktsineerimise teenusejuht Hanna Jäe.

Nõusolekuvormis selgitatakse vaktsineerimise ajakava, tutvustatakse nakkushaigust, mille vastu kaitsesüst tehakse ning küsitakse lapsevanema nõusolekut selle tegemiseks.

Difteeria ja teetanuse vastast kaitset tuleb uuendada iga 10 aasta järel, mistõttu tuleb vaktsineerimisega kindlasti jätkata pärast kooli oma perearsti juures. «See on ainus vaktsiin, mis on Tervisekassa poolt rahastatud ja tagatud kõigile täiskasvanutele,» lisas Jäe.

Riikliku immuniseerimiskava järgselt tehakse koolides vaktsiinikaitse 12-18-aastastele HPV, 13-aastasele leetrite, mumpsi ja punetiste, 15-16-aastastele difteeria-teetanuse ja läkaköha vastu. «Nõusolekuvormidel märgitud keerulised tähised tähendavad konkreetse nakkushaiguse vastase vaktsiini nimetust,» selgitas Nuut. «Leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiini tähiseks on MMR ning difteeria-teetanuse ja läkaköha vastase vaktsiini tähiseks on dTaP. Inimese papilloomiviiruse vaktsiini tähiseks on HPV.»