Riik lühendab õpilaste jõuluvaheaega, et alustada suvevaheajaga varem

«Vaheaegade määruse muutmine toob kaasa jõuluvaheaja lühendamise kolmelt nädalalt kahele ja suvevaheaja alustamise 17. juuni asemel 10. juunil. Selline muudatus toetab õpilast ja õppimist, sest katkestus õppeprotsessi ajal, jõuluvaheajal pole liiga pikk. Lisaks vähendab see õppetöö aega juunikuus, kui nii õpilased kui õpetajad on juba pisut väsinud ja päevade sisustamine õppetööga on soojade ja õue kutsuvate ilmade tõttu keeruline. Kooli õppekorraldus muutub ühtlasemaks, sest õppeaasta lõpetamine 10. juunil sobib nii 1.-9. klassile kui 10.-11. klassile,» selgitas Põld.

Mitmed koolid on ministeeriumi poole sellekohaste ettepanekutega ka pöördunud ning on asjakohane kohandada koolivaheaegu vastavalt uuele õppimise ja eksamite ajakavale.

Muudatused aitavad tagada sujuvama õppekorralduse ja parema ajastuse lõpueksamite jaoks. Koolipidajad saavad endiselt koolivaheaegu kohandada, kui see on vajalik ja vastab õigusaktides sätestatud tingimustele.

Määruse muudatus ei too kaasa lisakulutusi ning see jõustub üldises korras. Eelnõu on läbinud kooskõlastusringi, kus Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Õpetajate Ühenduste Koostöökoda on andnud oma sisulise arvamuse