Ossinovski koolijuhtide murest: linn on pakkumas lahendusi klassikohtade kärpimiseks

Ossinovski rõhutas, et klasside suuruse reguleerimine on hädavajalik samm Tallinna haridussüsteemi kvaliteedi tõstmisel. «Me teame, et Tallinna koolid on ülerahvastatud, mis mõjutab negatiivselt nii õpilaste kui õpetajate vaimset heaolu ning seekaudu ka hariduse kvaliteeti. Just seepärast komplekteerime alates järgmisest õppeaastast esimesi klasse arvestusega, et vastavalt seadusele ei ole seal enam kui 24 õpilast. Jah, võib olla üksikuid erandjuhtumeid – näiteks võib alles suvel selguda, et mõni laps jääb klassi kordama. Ent me räägime tõesti üksikutest eranditest," märkis Ossinovski.