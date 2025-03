Riik investeerib miljoni inseneeriatudengite projektidesse

EISi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on tudengiprojektide meeskondadest välja kasvanud uusi edukaid ettevõtteid ja nende projektide vilistlased on hinnatud valkdonna spetsialistid. «Peale tuntumate projektide, nagu Eesti kolmas päikeseauto või tudengisatelliit tuleb igast voorust uusi innovatiivseid projekte, seekord näiteks droonituvastuse arendus, mis on väga aktuaalne, arvestades maailma meie ümber. Selle toetuse raames saavad tudengid kõike ise katsetada, arendada ja vaimustada inseneeriast.»

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Sandra Särava sõnul on suure lisandväärustega ettevõtluse arenguks vajalik, et kõrgetasemelise inseneriteaduse tulemused ka ettevõtlusesse jõuaksid. «Õpitud insenerioskuste praktikas proovilepanek on esimene samm selle suunas, et teadus jõuaks päriselus rakendamiseni. Selliste konkursside soovitud tulemus on ennekõike noorte inspireerimine ja tõenäosuse suurendamine, et mõni neist langetab oma karjäärivaliku just innovaatilise äritegevuse kasuks.»

Hindamiskomisjoni liikme ning Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu esimehe Veljo Konnimoisi hinnangul on väga tähtis, et selline programm jätkuks igal aastal, et süsteemselt tegelda inseneride järelkasvuga. «Sama oluline on projektide kvaliteedi pidev kasv ning kõigi ülikoolide täie tõsidusega suhtumine sellesse meetmesse. Ainult nii saame üles leida ja arendada tulevased Eesti Nokiad ja Apple'id.»