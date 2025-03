Ekspert: haridustee jääb pooleli nii koolikiusamise kui halbade suhete tõttu

Kutseõppe juures väärtustati praktilise õppe suurt osakaalu ja suuremat paindlikkust võrreldes põhikooli kogemusega. «Samas nõuab uus ja põhikoolist erinev kontekst ehk rohkem iseseisvust, vajadust praktikakoht leida ja muu selline tugevaid eneseregulatsiooni oskusi, mis võivad noorte toimetulekut takistada. Näiteks põhjustas mitmel puhul ärevust praktikakoha leidmine ja suhtlemine praktikaettevõttega,» rääkis Ümarik.

Üks tugispetsialist 600 õpilase kohta

Mitmed intervjueeritud noored tunnistasid, et neid on vallanud üksindustunne, depressioon ja ärevus, mis on takistanud koolielus osalemist ja paratamatult mõjutanud negatiivselt õpitulemusi, tekitanud õpilünki. Noorte lugudest nähtub seegi, et võimestavaks võib olla märkamine ja tugi kasvõi ühe õpetaja poolt, mis võib tuua positiivse muutuse noore enesehinnangus. «Mõnel juhul ei pidanud see olema isegi õpetaja, vaid toetas seegi, kui keegi kuulas ära ja lõi usaldusliku kontakti. Toetavaks usaldusisikuks võis olla ka näiteks koolikokk või raamatukoguhoidja,» ütles Ümarik.

Portaali Haridussilm andmetel on Eesti kutseõppeasutustes käesoleval ehk 2024/25 õppeaastal 27 600 õppurit. Samades asutustes on aga kokku 45 tugispetsialisti, sh seitse eripedagoogi, 12 koolipsühholoogi ja 26 sotsiaalpedagoogi.

«Seega jääb ühe tugispetsialisti toetada üle 600 õpilase. Eriti kurb on see seis arvestades asjaolu, et Eesti kontekstis on populaarsem valik jätkuvalt gümnaasium ning kutseõppeasutustesse satuvad sageli nõrgemate akadeemiliste võimete ja sotsiaalsete oskustega õppijad, ehk just need noored, kes kõige rohkem igakülgset tuge vajavad,» rääkis Ümarik.