Gümnasistel on taas võimalus taotleda sisekaitseõppe stipendiumi

Siseministeeriumi kantsleri Tarmo Miilitsa sõnul on gümnaasiumiastmes sisekaitseõppe edendamisel kaks eesmärki. «Siseturvalisuse valdkonna üks peamisi väljakutseid on uute spetsialistide juurdekasv eriti ajal, mil väljakutsed on järjest suuremad ja eripalgelisemad. Seepärast soovime tekitada juba varakult noortes huvi meie valdkonna vastu, et nad tulevikus kaaluksid õpingute jätkamisel ka siseturvalisuse erialasid,» rõhutas Miilits.

Teine eesmärk on kantsleri sõnul siseturvalisuse valdkonna laialdasem teadvustamine. «Teadupärast algab turvatunne ja ohutus meist kõigist endist. Seepärast, isegi kui noored pärast valikaine läbimist otsustavad siiski teistel huvi- ja erialadel jätkata, on meil ikkagi rohkem noori, kes siseturvalisuse temaatikas orienteeruvad, oskavad oma teadmisi vajadusel rakendada ning sõprade-peregagi jagada,» ütles Miilits.

Sisekaitseakadeemia rektoril Kuno Tammearul on väga hea meel, et akadeemiaga on koostööleppe sõlminud juba 30 keskharidust pakkuvat haridusasutust üle Eesti ja sisekaitseõppe valikainet õpib käesoleval õppeaastal juba üle 1000 õpilase. «Sisekaitseõpe üldhariduskoolides kasvatab noortes teadlikkust, mida oma riigi heaks teha saab, julgustab kodanikuaktiivsust ja tekitab huvi akadeemias õppimise vastu. Samal ajal, kui aina suureneb sisekaitseõppe valikaine lõpetanute üldarv, keda oli eelmisel aastal üle 200, kandideerib järjest rohkem sisekaitseõppe läbinud õpilasi ka akadeemiasse. Neid oli näiteks eelmisel aasta juba 50. Sisseastumisel on sellised õpilased eelisolukorras, sest neil on esmased erialased teadmised ja oskused juba omandatud,» lisas Tammearu.

Sisekaitseõppe stipendium loodi 2022. aastal siseministeeriumi ja sisekaitseakadeemia koostöös. Taotlusi saavad esitada 10.–12. klassi õpilased, kes on läbinud vähemalt kolm sisekaitseõppe kursust. Stipendiumi võib ühele ja samale õpilasele määrata üks kord. Stipendiumi kogusumma on 2025. aastal 5000 eurot, mille jagunemise kandideerijate vahel otsustab stipendiumikomisjon.

Sisekaitseõpe on valikaine gümnaasiumiastmes, mille eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud pääste- ja tuletõrjetegevusel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös.

Taotlusi saab esitada kuni 1. maini e-posti aadressile sisekaitseope@sisekaitse.ee. Stipendiumikomisjon vaatab esitatud taotlused läbi kuu aja jooksul ja esitab ettepaneku nimetada stipendiumi saajad, kes kinnitatakse hiljemalt 1. juuniks. Stipendiaate tunnustatakse Sisekaitseakadeemia lõpuaktusel, mis toimub 19. juunil Tallinnas.