Algas kandidaatide esitamine aasta õpetaja konkursile

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul annavad igal aastal tunnustamiseks esitatud rohkem kui poolteist tuhat haridusvaldkonda panustajat põhjust uhke olla. «See näitab, et meil on palju mitmekülgseid ja säravaid haridustöötajaid, kelle suurepärast tööd väärtustada ning kes on kindlasti ka eeskujuks neile, kel ametivalik ees või karjääripööre kaalumisel. Meie kõigi ühine eesmärk on tagada õpetajate järelkasv ja olemasolevate hoidmine,» selgitas minister.