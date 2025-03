Toitlustaja: lühike söögivahetund sunnib lapsi kiirustades sööma

Noortega läbiviidud aruteludest selgus, et lapsed teavad väga hästi, et söömiseks on vaja aega ja rahulikku keskkonda. «Paljudes koolides kestavad söögivahetunnid paraku vaid 20 minutit, sundides kiirustama. Vaimse tervise vitamiini kuu annab võimaluse sellele probleemile koolipidajate tähelepanu juhtida ja meelde tuletada, et söögivahetund on samuti tund, kus omandatakse sotsiaalseid oskusi,» ütles Lode.