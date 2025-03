Koolijuhid: Tallinna plaan toob koolidele palga- ja ruumiprobleeme

Koolijuhtide ühendusele teeb muret Tallinna linnavalitsuse määruse eelnõu, mis seab 1. klasside maksimaalseks täituvuseks 24 õpilast. «24 õpilase piir on mõistlik ja pärast õpetajate streiki öelda, et tegelikult ei ole suures klassis õpetajal suurem koormus, on silmakirjalik,» ütles TKJÜ liige Peter Pedak.