Ministeerium algatas Narva koolidele järelevalve

«Hea meelega ei kutsuks seda järelevalveks, vaid monitoorimiseks, sest eesmärgiks ei ole kontrollida, vaid saada ülevaade, kuidas on eestikeelsele õppele üleminek alanud. Ideaalis peaks kooli pidaja muidugi ise vastutama õppe kvaliteedi, õppekeele, õpetajate kvalifikatsioonide eest, kuid Narvas ja mõnes kohas ka mujal Ida-Virumaal metoodilist monitoorimist ja järelevalvet ei ole. Igasuguse õppeprotsessi oluline osa on tagasiside ja sellest õppimine,» kirjutas Kallas sotsiaalmeedias ja lisas, et eestikeelsele õppele üleminek on edukas siis, kui me analüüsime oma tegevusi ja jälgime õpilaste edenemist püsivalt.