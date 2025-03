Eesti Maaülikooli uus teadusprorektor on Kalle Olli

Rektor Ülle Jaakma on väga tänulik professor Rein Drenkhanile kahe põneva ja sõbraliku koostööaasta eest rektoraadis. «Rein seisis alati kindlameelselt teaduse kui ülikooli vundamendi ees ja otsis keerulistes oludes alati lahendusi. Loodan, et teadustööle pühendumise kõrvalt leiab Rein ka edaspidi aega osaleda ühel või teisel viisil ülikooli elu juhtimises. Mul on heameel, et Reinult võtab teatepulga üle professor Kalle Olli, kellel on väga head teadmised teadussüsteemi toimimisest, kogemused nii tippteadlasena kui ka juhina ning lai maailmatunnetus ühendamaks senisest veelgi rohkem meie ülikooli eri valdkondade potentsiaali,» ütles Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma.