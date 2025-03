Teenus pakub individuaalset nõustamist ja praktilisi juhiseid, et aidata noortel teha tervislikke valikuid ning ületada sõltuvusega seotud väljakutseid.

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust selgus, et alkoholi oli proovinud 40 protsenti 11-aastastest, 75 protsenti 13-aastastest ja 93 protsenti 15-aastastest kooliõpilastest. Lisaks on kasvutrendis tubakatoodete tarvitamine – iga päev tarvitab mõnda tubaka- või nikotiinitoodet seitse protsenti õpilastest vanuses 11–18 aastat.

«Alkoholi ja nikotiini tarvitamine algab sageli juba noores eas ning mõjutab õpilaste füüsilist ja vaimset tervist sageli rohkem, kui nad ise arvata oskavad,» ütles Tallinna Koolitervishoiu vaimse tervise õde Ragne Läheb uue nõustamisteenuse olulisusest rääkides. «Kooliõed on sageli esimesed, kelle poole noored oma muredega pöörduvad. Paljud neist tunnistavad, et sooviksid veipimise või alkoholi tarvitamise maha jätta, kuid ei suuda, sest harjumus on liiga tugev,» selgitas Läheb.