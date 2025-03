Regionaalhaigla loob stipendiumid üliõpilastele ja õppejõududele

Stipendiumite eesmärk on toetada edukaid meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi ning meditsiiniteaduste valdkonna arst-residente. Lisaks on üks stipendium mõeldud toetamaks õppe- ja teadustöös koostööle ja innovatsioonile pühendunud meditsiiniteaduste valdkonna õppejõude.

Regionaalhaigla juhatuse esimehe Agris Peedu sõnul kinnitab stipendiumi loomine haigla soovi jätkata head koostööd Tartu Ülikooli meditsiinivaldkonnaga. «Üliõpilased ja residendid on meie homsed õpi- ja teadushimulised kolleegid ning õppejõud on seda juba täna, mistõttu mul on võrdselt hea meel kõigi kolme stipendiumi asutamise üle. Oleme endale targu jätnud võimaluse olla erinevatel aastatel toeks erinevatele meditsiini erialadele. Usun, et stipendium on pikaealine ning arvestades teaduse- ja arendustegevuse kiirust, võib tänane olulisus olla homme tagaplaanil. Meie stipendiumite statuut võimaldab arengutega sammu pidada.»

Tartu ülikooli sihtasutuse juhataja Leelo Muru tõi esile, et Põhja-Eesti Regionaalhaigla on suurepärane näide vastutustundlikust tööandjast, kes panustab oma tegevusala arengusse ja järelkasvu toetusse. «Kuna valdav osa arste ja meditsiinijuhte on arstiteaduskonna vilistlased, siis see on ka omamoodi tagasi andmine oma alma materile. Tartu Ülikooli toetamine võiks olla kõigi vilistlaste au- ja südameasi,» ütles Muru.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaani, peremeditsiini professor Ruth Kalda sõnul seisneb loodud stipendiumite suurim väärtus võimalustes, mida see loob. «See aitab tagada, et kõikidel andekatel ja motiveeritud tudengitel on võimalus täisväärtuslikumalt panustada õppesse ja/või teadustöösse.»

Kalda jagab Muru mõtet, mis seisneb stipendiumites kui homse kujundamise võimaluses. «Investeerides tudengite haridusse investeeritakse ühtlasi tulevikku – tulevase kolleegi või tulevase teadlase arengusse, seeläbi aga tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisse,» nõustus Kalda.

Juba sel kevadsemestril on kavas üliõpilaste ja residentide stipendiumikonkursid, õppejõudude oma jääb varasügisesse. Ühes õppeaastas annab Põhja-Eesti Regionaalhaigla välja viis stipendiumit kogusummas 14 500 eurot. Kandideerimine toimub Tartu ülikooli sihtasutuse kodulehel www.sihtasutus.ut.ee ja konkursid avatakse juba lähipäevil.