Algas uute tudengite vastuvõtt Tallinna Tehnikaülikooli

«Kõrgtasemel tehnilised teadmised on olnud sajandeid progressi, innovatsiooni ja laiemalt kogu inimarengu põhilisteks alustaladeks. Ainult reaalsete teadmiste abil on võimalik luua reaalseid asju ja lahendusi,» rääkis TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll. «Et saaksime elada nii, nagu oleme harjunud elama, on vaja väga paljude tehnilise haridusega tippspetsialistide pidevat panust. Rääkimata valmisolekust luua uusi progressiivseid lahendusi mistahes eluvaldkonnas – maapõuest universumini,» kinnitas ta.​