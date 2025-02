Raplamaa rakenduslik kolledž ühendab Kehtna ja Vana-Vigala kutseõppe

Kutsehariduse ja oskuste poliitika osakonna juhataja Triin Laasi-Õige sõnul võimaldab koolide ühendamine käsitleda kutseharidust ja oskuste õpet Raplamaal ühtse tervikuna. «Nii nagu igas Eesti maakonnas, on oluline tagada ka Raplamaa noortele kvaliteetne ja tööturu vajadustele vastava kutseõppe kättesaadavus. Kvaliteetse ja tuleviku oskuste omandamisele suunatud kutseõppe pakkumine nõuab piiratud ressursside tingimustes julgeid ja tulevikku vaatavaid otsuseid, mis asetavad arengute keskmesse õppija. Ühendades Raplamaa kutseõppeasutuste ressursid, muudame me Raplamaa kutseõppe tugevaks ja tulevikukindlaks,» ütles Laasi-Õige.

Praegune Kehtna kutsehariduskeskuse direktor ja tulevase ühendkooli juht Karmen Selter kinnitas, et muudatused avavad uksed uutele võimalustele. «Meie eesmärk on pakkuda igale õppijale parimat haridusteed, olgu tegu noorte või erivajadustega õppijatega. Vana-Vigala liitmine Kehtna kutsehariduskeskusega annab võimaluse ühendada teadmised, kogemused ja ressursid, et pakkuda kvaliteetset kutseõpet. Koostöös ministeeriumi ning kohalike omavalitsustega saame tagada, et kutseharidus vastab nii õppijate kui ka tööturu ootustele. Kooli uus nimi Raplamaa rakenduslik kolledž annab ühinemisele värske hoo.»