Narva täiskasvanute kooli direktoriks valiti Stanislav Nemeržitski

«Pingutan selle nimel, et rikkaliku ajalooga Narva täiskasvanute kool saaks innustust juurde, et pakkuda täiskasvanud õppijatele kvaliteetset ja mitmekülgset eestikeelset haridust. Minu eesmärk direktorina on jätkata kooli traditsioone, hoida au sees tehtud tööd ning tuua juurde mitmekesisust, paindlikkust ja vastavust tänapäevastele väljakutsetele tööturul,» sõnas Stanislav Nemeržitski.

Stanislav on varem pidanud õpetaja ametit mitmetes koolides, juhtinud Randvere kooli ning Virtsu kooli ja andnud loenguid ka Tallinna Ülikoolis. Praegu jagab ta oma teadmisi Tabasalu Gümnaasiumis ning Estonian Business Schoolis. Tal on magistrikraad psühholoogias ja doktorikraad kasvatusteadustes ning ta on osalenud mitmetes haridusprojektides eestvedaja ja elluviijana. Praegu on ta ka ametis Eesti Keele Instituudis ELi kaasrahastatud programmi «Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine» teadusuuringute projektijuhina.