Tallinn alustab kooliklasside suuruse vähendamist 24 õpilaseni

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski rõhutas, et klasside suuruse vähendamine on oluline samm Tallinna haridussüsteemi kvaliteedi tõstmisel. «Meie eesmärk on tagada, et lapsed saaksid õppida väiksemates klassides ning õpetajad töötada mõistliku koormusega. Aastate jooksul on Tallinnas oluliselt kasvanud õpilaste arv, ent linn ei ehitanud õigeaegselt täiendavaid koole, vaid paisutas olemasolevaid koole ja klasse. See on oluliseks põhjuseks, miks Tallinna õpetajad on ülekoormatud ja ka paljude õpilaste vaimne tervis kannatab,» ütles Ossinovski.

«Nüüd asume seda probleemi järkjärgult lahendama alates esimesest klassist. Ühelt poolt loome uusi koolikohti, millest esimesed tulevad juba sellest aastast Põhjatähe põhikooli. Teiselt poolt komplekteerime esimesi klasse edaspidi arvestusega 24 õpilast, nagu seadus ette näeb. Lähiaastatel hakkab selle tulemusena olukord koolides leevenema,» lisas linnapea.

Tallinna abilinnapea Aleksei Jašini sõnul on tegu tõsise väljakutsega Tallinna haridussüsteemile, sest senised juhtimisotsused on viinud Tallinna koolivõrku olukorda, kus rohkem kui 700 klassis õpilaste arv ületab 24 õpilase piiri. «Otsustasime alustada probleemi lahendamist 1. klassidest. Leevendust pakkuvad sel aastal uued koolikohad Põhja-Tallinnas, lähiaastatel ka Lasnamäel ja Haaberstis ning koolide täiendav sihtfinantseerimine, mis on suunatud just selle probleemi leevendamiseks. Analüüs näitab, et septembriks peame leidma lahenduse üle 20 klassile, et õpilaste arv ei ületaks seal seatud piiri. Ülerahvastatud klassid on olnud probleem aastaid, kuid nüüd astume konkreetseid samme selle olukorra parandamiseks,» sõnas Jašin.

Tallinna koolides on praegu 711 klassi, kus õpilaste arv ületab 24 piiri. See tähendab, et üle 2000 õpilase õpib liiga suurtes klassides, mis koormab õpetajaid ja mõjutab õppekvaliteeti. Alates septembrist seatakse 1. klassidesse vastuvõtul piirang, et vältida uute ülerahvastatud klasside tekkimist.

Määruse kohaselt asub Tallinna Linnavalitsus otsustama 1. klasside täitumuse üle, samas kui 2.–9. klasside puhul jääb see Tallinna Haridusameti juhataja pädevusse. Otsused tehakse koolidirektori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul, tagades tervisekaitse- ja ohutusnõuete järgimise.

Määrus jõustub pärast Tallinna Linnavolikogu heakskiitu. Tallinna linnavalitsus ja haridusamet jätkavad koostööd koolidega, et tagada sujuv rakendamine ning vältida võimalikke probleeme üleminekuperioodil.