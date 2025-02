Algatus «Tööle kaasa!» annab õpilastele võimaluse tutvuda tööeluga

Noored vajavad karjäärivalikute tegemisel varakult arusaama, mida tähendab töötamine ja millised on erinevad ametikohad. Samuti tehakse esimesed olulised karjäärialased valikud juba põhikooli lõpus ning selleks, et neid saaks teha teadlikumalt, tuleb kasuks kokkupuude töömaailmaga ja tutvumine erinevate ametitega.

Algatuse «Tööle kaasa!» idee seisneb selles, et Eesti ettevõtted avavad uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Algatus on suunatud 1.-9. klasside õpilastele, kuid soovi korral võib kaasata ka noorema või vanema vanuseastme õpilasi. Üle-eestiliselt toimub «Tööle kaasa!» 2025. aastal kaheksandat korda.