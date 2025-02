VIDEO JA DOKUMENT Eesti ja Soome haridusministrid allkirjastasid ühisavalduse

Täna viibib Soome haridusminister Anders Adlercreutz visiidil Eestis. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas annab Soome kolleegile ülevaate Eestis käimasolevatest haridusreformidest, tutvustab Tallinna Muusika- ja Balletikooli ning Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumit. Ministrid osalevad koos õpilastega avalikus vestlusringis, et arutada tehisaru rolli hariduses. Ministrid allkirjastavad ka ühisavalduse, mis käsitleb tehisaru eetilist ja strateegilist rakendamist Eestis ja Soomes.

Kallase sõnul peame õpetajaid paremini ette valmistama, kasutama tehisintellekti koolides eetiliselt ja strateegiliselt ning arendama keeletehnoloogiaid, et tehisaru toetaks ka eesti keele ja kultuuri püsimist digiajastul. «Eesmärk on, et igal õpilasel oleks ligipääs tehisaru lahendustele, mis aitavad neil omandada oskusi ja teadmisi, mida tulevikuühiskonnas hädasti vaja läheb. Tugev hariduses saadud tehisaru põhi aitab tänastel õpilastel olla edukam tuleviku tööturul ning viia Eesti majandus ning konkurentsivõime uuele tasemele» lisas Kallas.