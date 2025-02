Vaata, kes on tänavused Tartu Ülikooli aastaauhindade saajad

Ülikooli õppeprorektor Aune Valk rõhutas, et ülikooliõpe on teaduspõhine: selle sisu põhineb uusimatel teadustulemustel ning üliõpilasi õpetatakse ise uurima, teadustulemusi mõistma ja neid ka kriitiliselt hindama. «Aina enam räägime aga ka sellest, et õpetamine kui tegevus peab olema tõenduspõhine – õppe ülesehituses ja meetodite valikus tuleb lähtuda sellest, kuidas tudengid õpivad. Õpetamise eesmärk on õppimist toetada ning selleks on vaja mõista õppijat ja tema vajadusi. On suur rõõm, et üliõpilased õppejõudude tegevust märkavad ja esile toovad. Suur tänu kõigile, kes oma õppetöös selliseid põhimõtteid järgivad ja sellega teistele eeskujuks on!»