TalTech asub koolitama tulevasi tehisintellekti arendajaid

Microsoft Eesti AI arendustiimi juht Ando Saabas rääkis, et AI on jõudnud kõikidesse globaalse ettevõtte toodetesse ja tööprotsessidesse. «Pea kõik programmeerijad kasutavad abilisi nagu Github Copilot, samamoodi ehitatakse ja kasutatakse AI tööriistu Office'is ja mujal,» ütles Saabas ja märkis, et lisaks keelemudelitele on tehisintellekt paljudes toodetes sügavamal sees, näiteks parandades audio- või videokvaliteeti konverentsikõnedes või tuvastades küberründeid serverites.

Kes mõtleb karjääri peale IT-valdkonnas ja soovib end tulevikus proovile panna näiteks Microsoftis, siis oodatakse temalt head programmeerimis- ja probleemi lahendamise oskust ja baasteadmisi olulistest arvutiteaduse valdkonna teemadest: andmebaasid, kompilaatorid, algoritmid, masinõpe ja muud sellist. Loomulikult ei saa oodata süvateadmisi kõikides neis valdkondades, aga head baasteadmised, mis võimaldaks vajadusel leida kiiresti õige suuna ja edasi minna, võiks edukal kandidaadil olemas olla.

Saabas nentis, et informaatika ja tehisintellekti õpe annab head baasteadmised valdkonnas, mis on ühiskonnas oluline. «Programmeerijatel ja tehisintellekti spetsialistidel on tööpõld väga lai. Aga isegi, kui hiljem eriala vahetada, on õpitust palju kasu. Enamus valdkondi on IT-ga nii läbi põimunud, et teadmised leiavad igal juhul kasutust,» oli Ando Saabas veendunud.

Aasta õpetaja tiitlile nomineeritud ja tudengite seas populaarne programmijuht Ago Luberg tõdes, et tehnoloogia kiire areng nõuab ka kõrgharidussüsteemilt suuremat paindlikkust ja kohanemisvõimet. «Uuenduslikke oskusi tuleb õpetada uutmoodi ja seetõttu paneme suurt rõhku õppijakesksele lähenemisele. Bakalaureusetase on muidugi esimene samm, aga suuremate asjade tegemiseks IT-s on see tegelikult oluline eeldus,» lisas kavajuht.

Õppekava toob kõrghariduse tööturu vajadustele lähemale mitte ainult sisuliselt, vaid ka õppijakeskse lähenemise poolest. Informaatika ja tehisintellekti õppekava on koostatud hariduspsühholoogide kaasabil, et pakkuda lisaks teaduspõhistele teadmistele ka paindlikumat ja tudengisõbralikumat õpikogemust. Programm sisaldab projektipõhiseid õppeaineid, mis annavad tudengitele võimaluse rakendada oma teadmisi praktilistes olukordades ning valmistavad neid ette päriselulisteks tööalasteks väljakutseteks. Lisaks tehnilistele teadmistele arendatakse ka olulisi oskusi nagu meeskonnatöö ja projektijuhtimine, mis on tööandjate seas kõrgelt hinnatud.

Vastuvõtt TalTechi bakalaureuseõppekavale «Infotehnoloogia ja tehisintellekt» algab 1. märtsil ja kestab 3. juulil kella 12-ni.