Eesti pälvis rahvusvahelise tunnustuse haridusinnovatsiooni eest

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas märkis, et see tunnustus kinnitab Eesti hariduse tugevust ning digivõimaluste teadlik ja strateegiline kasutuselevõtt peab jätkuma. «Meie väärtuspakkumine seisneb keskkonna loomises, kus tehnoloogia ja tehisaru toetavad õpetajat ning annavad õpilastele võimaluse keskenduda tuleviku võtmeoskuste omandamisele nagu analüüsivõime, loomingulisus, projektijuhtimine ja suhtlemisoskus. Samal ajal peame ootusi teadlikult suunama – tehnoloogia üksi haridust ei muuda, selle mõju sõltub sellest, kui hästi me õpetajaid toetame ja neid selle kasutamiseks ette valmistame. Tehisaru on tulnud, et jääda, meie ülesanne on leida võimalused, kuidas selle pakutavat potentsiaali hariduses kasutusele võtta,» sõnas Kallas.

«Eesti edu ja rahvusvahelised tunnustused näitavad, et oleme digitaalse hariduse eestvedajad,» ütles auhinda vastu võttes ka Harno haridusuuenduste juht Liina Kanter, lisades, et Eestis on õpetajate ja õpilaste digioskused haridussüsteemi loomulik osa, kuid maailmas pigem erand kui reegel. «Digi- ja tehnoloogiaoskused on tänapäeva Eestis hariduse lahutamatu osa ning määravad noorte tulevikuvõimalused. Selle saavutuse taga on tuhanded õpetajad, koolijuhid ja hariduspartnerid – alates lasteaedadest kuni ülikoolideni, samuti ettevõtted ja tööandjad, kes on panustanud uue põlvkonna oskustesse alates Tiigrihüppe algusaegadest 1990. aastate lõpus kuni tänaste kaasaegsete haridusprogrammideni,» märkis Kanter.