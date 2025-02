TalTech premeerib Pärnu Koidula gümnaasiumi parimaid õpilasi stipendiumiga

Tallinna Tehnikaülikooli ja Pärnu Koidula gümnaasiumi (PKG) õppestipendium on ülikooli rahalistest vahenditest loodud stipendium, mille eesmärk on toetada väga heade õpitulemuste saavutamist loodus- ja reaalainetes PKG gümnaasiumiastmes ja motiveerida gümnaasiumi lõpetajaid jätkama oma haridusteed Tallinna Tehnikaülikoolis.

TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll sõnas, et Pärnu Koidula gümnaasium on Eesti insenerihariduse lipulaev. «Just sellest gümnaasiumist tuleb enim inseneriüliõpilasi ja Tallinna Tehnikaülikooli vilistlasi. Soovime seda suurepärast kooli ja edasipüüdlike noori innustada. Stipendium kuni kahele õpilasele 200 eurot õppeaastas on meiepoolne tunnustus reaalteadmiste omandamisel,» lausus Voll.