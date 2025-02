Turvalise interneti päeva fookuses on laste ja täiskasvanute suhtlus

«Täiskasvanutel on oluline roll lapse turvaliste ja tervislike digiharjumuste kujundamisel,» selgitas Targalt internetis projekti koordinaator Malle Hallimäe, lisades, et nutivahendite ja interneti kasutamise kokkulepete sõlmimisel tuleb lapsega arutada, milliseid võimalusi digitehnoloogia pakub ja millised on sellega kaasnevad riskid. «Ainult tehnilistest piirangutest ei piisa, sest lapsed vajavad tuge ja juhendamist, et mõista internetiohte ning osata teha turvalisi valikuid,» rõhutas ta.