Audiitorid kutsuvad tudengeid tutvuma karjäärivõimalustega

Sel aastal 35. sünnipäeva tähistav Audiitorkogu on koostöös kuue audiitorfirmaga käivitanud kampaania «Töökoht ärinõustamisfirmas on kraadiõppe loogiline jätk!», et tutvustada tudengitele audiitor- ja ärinõustamisfirmade tegevust ning juhatada neid kandideerima praktikakohtadele ja töökohtadele veebilehe audiitoriks.ee kaudu.