Algas kandideerimine aasta kooli tiitlile

«Koolil ja haridusel on iga inimese elus väga tähtis roll. Õpetajana töötades nägin ka ise väga lähedalt, kui oluline on innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtt ning mitmekülgse õppe rakendamine. Hea haridus lastele on investeering meie riigi tulevikku ja aasta kooli konkurss on suurepärane võimalus tutvustada laiemale avalikkusele koole, kes igapäevaselt selle suure töö ära teevad,» märkis Saare.