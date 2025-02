Keelesõbra programmis on pea 1000 mentorit valmis keeleõppijaid aitama

«Suur tänu igale registreerunud eesti keele mentorile, keda on kõikvõimalikelt elualadelt ja paljudest riikidest üle maailma. Rõõm on, et Keelesõbra programm ja eesti keel ühendab näiteks ajakirjanikke, ettevõtjaid, arste, kunstnikke, audiitoreid, müügijuhte, aednikke, üliõpilasi ning pensionäre Haljalast Jamaicani,» võttis kokku Keelesõbra programmi juht Ave Landrat.

Programmi on oodatud keeleõppijad, kes on jõudnud eesti keele õpingutes tasemele B1 või kõrgemale ehk neil on oskus ennast väljendada igapäevastel teemadel vesteldes. Keeleõppija vestleb mentoriga korra nädalas või tihedamini kolme kuu jooksul kuni 14. maini. Vestlemiseks valitakse mõlemale sobiv suhtluskanal, näiteks Messenger või telefon. Keelesõbra programmi on oodatud täisealised keeleõppijad.