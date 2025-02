Tallinn hakkan jälgima üleminekuklasside vaimset heaolu

Tallinna abilinnapea Aleksei Jašini sõnul on monitooringuplaani valmimine oluline samm eestikeelsele haridusele ülemineku protsessi toetamisel. «Lastevanemate suurim mure üleminekuprotsessi käigus on nende laste akadeemiline hakkama saamine ning vaimse tervise seisund. Meie eesmärk on saada laiapõhjaline ja numbriliste andmetega kinnitatud ülevaade õpilaste vaimsest heaolust ning teadmiste tasemest. Selle abil saame valida parimad meetmed, et toetada õpilaste õppeprotsessi ja vaimset heaolu veelgi süsteemsemalt,» ütles abilinnapea.

Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu ütles, et eestikeelsele õppele ülemineku õnnestumiseks on oluline, et oleks võimalik reaalajas näha õpilaste edenemist ning toetada neid sel teekonnal. «Tallinn on välja töötanud eestikeelsele õppele ülemineku kava ning seireprogramm on oluline täiendus, et saaksime lisaks õpetajate koolitamisele, keeleõppele, metoodilistele õppematerjalidele pakkuda haridusasutustele ka vaimse tervise tuge ning võimalust saada väga täpne ülevaade õpilaste edenemisprotsessist nii asutuse tasemel kui ka linna vaates tervikuna. Selle põhjal saame ka väga individuaalselt toetada haridusasutusi. On rõõm, et meie koostöö usaldusväärsete partneritega saab jätkuda,» rääkis Rundu.