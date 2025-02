Tallinna Ülikooli nõukogu esimehena jätkab ettevõtja Taavi Laur

«Nõukogu roll on üsna täpselt reguleeritud seadusega, kuid hästi toimiv nõukogu võib anda lisaks tervele organisatsioonile energiat ja tuge strateegiliste otsuste ning vajadusel ka muudatuste elluviimisel,» sõnas nõukogu esimees Taavi Laur. «Esimese istungi järgselt on vaade optimistlik ja ma usun, et me suudame ühiselt panustada meie ülikooli heasse käekäiku, olles koostöiselt edukad nii ülikooli siseste kui laiemate ühiskondlike väljakutsete lahendamisel,» lisas Laur.