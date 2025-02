Algas vastuvõtt Tartu Ülikooli magistriõppesse

2025/2026. õppeaastal saab valida 76 magistriõppekava vahel, millest 50 on eesti- ja 26 võõrkeelsed. Tänavu avati Narva kolledžis koostöös arvutiteaduse ja tehnoloogia instituudiga magistriõppekava «Robootika ja andmeteaduse rakendused», mille õppetöö toimub sessioonõppe vormis. Uuenduslikus magistriõppekavas on ühendatud tänapäeva tehnoloogia, andmeteadus ja robootika, et leida lahendusi eri valdkondade (tööstus)ettevõtete probleemidele ning mitmekesistada Ida-Virumaa ja laiemalt Eesti majandust.