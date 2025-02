TalTech avas uue praktika- ja tööpakkumiste portaali

Portaali saavad ettevõtted sisestada nii praktika- kui tööpakkumise, aga väga on oodatud ka tööampsud. See on ideaalne koht, kus saab kohtuda motiveeritud tudengitega inseneeria, IT, majanduse, loodusteaduste ja merenduse erialadelt, kes otsivad põnevaid praktika- ja töövõimalusi.