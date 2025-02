Avaaktusel peab inauguratsiooniloengu Eesti esimene esmatasandi õenduse professor

Sirje Sammuli sõnul on Eestis tehtud üksikuid uurimusi esmatasandi tervishoiu kontekstis. «Sealjuures on need uuringud pigem keskendunud õendustegevuse hindamisele patsientide küsitlusena, kuid puuduvad sihipärased uuringute tulemused, mis annaksid ülevaate, kuidas pereõed hindavad enda pädevust, millised on nende soovid enda professionaalsete arenguvajaduste osas või perearstide ootused pereõdede arenguvajadustele, kuidas osutatakse ämmaemandusteenust esmatasandi tervishoius ja mil määral rakendatakse õendusega seotud tegevusjuhendeid esmatasandi tervishoius,» selgitas Sirje Sammul.

Ta lisas, et need on vaid mõned teemad, mis vajavad kaardistamist läbi uurimistööde ning seejärel rakendustegevusi Eesti esmatasandi õenduse tõenduspõhisel arendamisel.

Sammul juhib Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimisrühma ETTH-UR, mille üheks fookustegevuseks on terviseteaduste magistriõppe üliõpilaste kaasamine teadustegevusse esmatasandi tervishoiu valdkonnaga seotud uurimistöödes. Seni on töörühma uuringutest selgunud, et pereõed näevad vajadust professionaalseks enesearenguks, kuid samas tuuakse probleemina välja, et kõrgemal tasemel haridus ei taga nimistu juures tasemele vastavate tööülesannete saamist. Lisaks näevad pereõed vajadust pereõenduse kui eriala arendamiseks. ETTH-URi tegevusena on tööprotsessis eesti keelde kohandatav rahvusvaheliselt valideeritud enesetõhususe mõõdik kroonilise haigusega patsiendi hindamiseks ning õppematerjal kõrgvererõhutõve ja teist tüüpi diabeediga patsiendi terviklikuks käsitlemiseks pereõe iseseisval vastuvõtul.

Sirje Sammul on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vilistlane ning saanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis meditsiiniteaduste valdkonnas peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis. Aastal 2023 lõpetas ta Tartu Ülikoolis doktoriõpingud arstiteaduse õppekaval. Pärast õeks õppimist töötas ta pikalt esmatasandi tervishoius pereõena ning on olnud kümme aastat Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõud.

«Uurimistöö väga selge rakenduslik fookus on kahtlemata see, mida üks rakenduskõrgkool oma teadustegevust kavandades ja ellu viies kõige enam silmas peab. Meie eesmärgiks pole lihtsalt midagi kaardistada ja uut teadmist saada, vaid olgu lõputööd bakalaureuse tasemel või käivitunud erinevate fookusteemadega uurimisrühmad – oluline on, et suudetakse ka saadud teadmine kasusaajani viia ning seda ka rakendada,» rõhutas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden.

Avaaktus koos inauguratsiooniloenguga «Teadus, arendus ja koostöö: esmatasandi tervishoiu uurimisrühma, ETTH-UR missioon Eestis» toimub esmaspäeval kell 12 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Sündmusest on ülekanne kodulehele tartuh.ee/aktus.