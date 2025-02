Tallinna riigigümnaasiumid asuvad taas õpetajaid värbama

Tõnismäe riigigümnaasiumi juhtmõtteks on “Inimene linnas” ning tähelepanu pööratakse tasakaalustatud haridusele, mille keskel on inimene ja avatud linnaruumi kasutamise võimalus nii reaal- ja loodus- kui sotsiaal-humanitaarvaldkonnas. «Eesmärk on anda koos hea üldkeskharidusega oskused tänapäeva ühiskonnas hakkama saamiseks nagu eneseanalüüs, prioritiseerimine ja planeerimine, targalt õppimine ning elus tasakaalu hoidmine. Meie siht ei ole see, et õpetaja kõik ära õpetaks, vaid et iga õpilane õpiks,» rõhutab koolijuht Alo Savi õppesisu kõrval ka inimest.