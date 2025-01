Koolitoidu uuring: laste lemmikroaks on jätkuvalt makaronid

Endrikson märkis, et uuringu tulemused peegeldavad hästi ka seda, kuidas lapsevanemad kahjuks tihti ei tea, kes nende lapse koolis üldse toitlustust pakub ning millised on koolitoidu valikud. «Kuigi oleme juba mitu aastat kutsunud oktoobrikuus lapsevanemaid avatud koolisöökla nädalal koolitoitu maitsma ja seda võimalust kasutas sügisel 4000 inimest, on paljud lapsevanemate hoiakud endiselt seotud nende enda kooliaja kogemusega. Koolitoit on aga aastatega teinud läbi märkimisväärse muutuse.»

Ta tõi näite, et koolides pakutakse iga päev prae kõrvale viit erinevat salatit või salatikomponenti, kuid sellest teab küsitluse järgi vaid 8,7 protsenti lapsevanematest. Samuti on lapsevanemate seas levinud müüt keskköögist, kuigi tegelikult valmistatakse kõigis Daily toitlustatavates koolides ja lasteaedades, kus võimalik, toidud õppeasutuste köökides kohapeal.

Mahetoit huvi ei paku

Uuringust selgus seegi, et õpilaste jaoks on koolitoidu puhul oluline selle toitvus, tervislikkus ja eestimaine päritolu, nii arvasid vastavalt 45, 27,9 ja 8,6 protsenti vastanutest. Vaid 4,5 protsenti õpilastest pidas oluliseks, et toit oleks valmistatud mahetoorainest. Lisaks sooviksid õpilased koolilõunaks rohkem puuvilju, magustoite ja väikseid salateid, nii ütles vastavalt 27,5, 25,6 ja 16,9 protsenti õpilastest.

Koolitoitlustaja peab oluliseks, et koolitoiduga rahulolu oleks õpilaste hulgas kõrgem. Ligi 40 koolinoort üle Eesti said BRE kutsel möödunud aasta novembris kokku koolitoidu ideede sprindil ning arutasid, millised on koolitoidu väljakutsed ning mida tuleks teha, et Eesti kooliõpilased saaksid maailma parimat koolitoitu. Grupiarutelude järel tõid õpilased kõige enam välja soovi saada koolipäeva jooksul laiemat puuviljade valikut. Praegu on PRIA toetusena puuviljadeks ette nähtud 4,2 senti õpilase kohta päevas, kuid seda vaid kuni 6. klassini. Selle eest saab päevas pakkuda ligikaudu veerand õuna või viilu pirni.

Sellest ajendatuna tegi BRE pilootprojekti ja pakkus detsembris kahes Tallinna koolis kahe nädala jooksul puuvilju nii, et õpilased said kogu koolipäeva jooksul ilma piiranguteta neid võtmas käia. Selgus, et võimalust kasutati agaralt ning lapsed käisid puuviljaampse haaramas terve päeva jooksul.

2024. aasta sügisel läbi viidud koolitoidu rahulolu-uuringule vastas kokku ligi 10 000 õpilast, lapsevanemat ja koolitöötajat. Daily nime all tegutsev Baltic Restaurants Estonia AS on Eesti suurim koolitoitlustaja, kes pakub toitlustust 85 koolis ja 60 koolipuhvetis üle Eesti.