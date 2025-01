Riik toetab väikeste maakoolide pidamist 2 miljoni euroga

Toetust on õigus taotleda kohalikul omavalitsusel, välja arvatud Kihnu, Ruhnu ja Vormsi, sest nemad saavad väikesaarte toetust. Õpilaste arv peab toetust saavates kuueklassilistes koolides või tegevuskohtades olema vahemikus 20-89 õpilast statsionaarses õppes. Toetust eraldatakse kohalikule omavalitsusele üheks kalendriaastaks iga kodulähedase kuueklassilise algkooli või tegutsemiskoha osas eraldi ning see on mõeldud selleks, et tagada väikekoolides klassiõpetajate ja tugispetsialistide olemasolu. Klassiõpetaja tööjõukulu toetus sõltub õpilaste ja klasside arvust ning tugispetsialistide tööjõukulude ja muude kulude toetust antakse igale algkoolile või tegutsemiskohale 49 320 eurot.