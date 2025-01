Eesti tudengivormeli meeskond kuulutati maailma parimaks

Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll rõhutas, et tudengivormeli võistlus on väga oluline tipptehnikaülikoolidele nii Euroopas kui ka USAs. «Sügisel kohtudes kolleegiga ETH Zürichi ülikoolist, ütles prorektor kahte asja - me imetleme teie vormelitiimi, kes oli ainus, kes suutis edestada ETH Zürichi meeskonda ja me imetleme teie kõrget taset olümpiaadide korraldamisel. Need on praktilised asjad, mis loevad ning mille järgi meid märgatakse ja hinnatakse. Nendesse tuleb jätkuvalt panustada.»

Tudengivormeli projektis teevad koostööd Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilased. Võistluse üheks osaks on kaitsta ehitatud vormelauto disaini, kuluaruannet ning äriplaani autotööstuse tippinseneride ees. Punkte kogutakse ka dünaamilistel aladel autot proovile pannes. Hooaja kulminatsiooniks on rahvusvahelised võistlused, kus testitakse vormeli töökindlust, kiirust ja üldist võimekust. Sel aastal saavutas võistlusel teise koha FH Joanneum Grazi võistkond, kolmandaks jäi ETH Zürichi meeskond.

Tallinna Tehnikakõrgkooli arendusprorektori Tarmo Sildebergi sõnul nõuab tudengivormel head ja usalduslikku meeskonnatööd, just nagu suures rallispordiski. «Sõitja üksi ei tee midagi ilma kaardilugeja ja tehnilise meeskonnata. Nii on ka Eesti tudengivormeli maailma tippu jõudmisel kandev roll nii teadmistel kui ka praktikal ehk kahe kõrgkooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tehnikakõrgkooli tudengite väga heas koostöös. Neid tudengeid ühendab sportlik hasart ja ühine eesmärk, mis saavutatakse läbi praktilise tootearenduse ja tipptasemel teadmiste inseneerias. Meil on, mille üle uhked olla ja tänan siinkohal kõiki, kes meie tudengivormeli projekti on panustanud,» märkis Sildeberg.

Ka tiimi kapten Aus tänab kõiki, kes meeskonda usuvad ning leiavad mahti toetada. «Ilma toetajate abita poleks see kõik võimalik. Nüüd ei jää muud üle, kui uuel hooajal vähemalt sama võimsalt jätkata.»

Ausi sõnul on toetajate abist samuti olulisemgi meeskonnatunne ja koostöö ühise eesmärgi nimel. Sel hooajal oli tiimis rekordiliselt 100 liiget, kellest 15 on naised. Igal aastal vahetub osa meeskonnast, et kaasata rohkem tudengeid, kes saavad projektis osaledes praktilisi kogemusi ja teadmisi.