Endised venekeelsed koolid alustavad ka eestikeelsete laste vastuvõttu

«Meie eesmärk on tagada eesti keelt emakeelena kõnelevatele lastele parim võimalik haridus kodulähedases keskkonnas. Need klassid on mõeldud laiemalt nii eesti emakeelega, kakskeelsetele kui ka muu emakeelega lastele, kes valdavad eesti keelt väga heal tasemel» sõnas Jašin. «Tallinna eesmärk on tagada kõigile lastele võrdsed võimalused hariduses sõltumata nende kodusest keelest. Viis väljavalitud ülemineku kooli on valmis pakkuma kvaliteetset eestikeelset õpet emakeele tasemel juba järgmisest õppeaastast. Need koolid näevad vaeva, et kogu koolikeskkond sobiks läbivalt eesti emakeelega lastele,» lisas Jašin.