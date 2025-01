Kuues lend haridusjuhte liitus kolmeks kuuks ettevõtetega

Haridusjuhtide praktikaprogrammi käivitasid 2019. aastal Heateo Haridusfond ja Tallinna haridusamet koostöös Fontesega. Koos kuuenda lennuga on programmis osalenud kokku 67 koolijuhti, praktikavõimalusi on pakkunud 16 organisatsiooni. Tallinnast alustanud programm on laienenud üle-eestiliseks, lisandunud on Tartu koolid ning riigikoolid. Oma haridusjuhi on osalema saatnud ka Viimsi vald, Lääne-Harju vald, Rakvere linn ja Saku vald ning üks erakool. Praktikaprogramm oli üks kolmest Aasta Haridusteo 2021 nominendist ning on pälvinud Tallinna linna Aasta Haridusteo auhinna.