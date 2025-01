Tallinn soovib juba septembriks tuua koolidese kümneid uusi õpetajaid

MTÜ ASÕP kasvuprogrammi käigus värvatakse ja koolitatakse 2025. õppeaasta jooksul 60-100 magistrikraadiga inimest, kellest 30 kohta kaasrahastab Tallinn. Programmi raames läbivad osalejad Tallinna Ülikooli toel pedagoogilise väljaõppe, mis annab neile võimaluse õpetajana koolis tööle asuda ning õpetajakutset taotlema minna.

Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin tõi välja, et MTÜ ASÕP kasvuprogrammiga koostööl on strateegiline tähtsus. «Õpetajate puudus on Tallinna ja kogu Eesti haridussüsteemi üks olulisemaid väljakutseid. Koostöö ASÕPiga aitab uuenduslikult tuua koolidesse magistrikraadiga karjääripöörajaid, kes rikastavad meie koolikeskkonda ja annavad panuse õpetajate järelkasvu tagamisse. Oluline on lisaks õpetajate arvu suurendamisele tagada kvaliteetne hariduse igale õpilasele. Meie koostöö laiendamine on eriti oluline just käesoleval aastal, sest septembris algab eestikeelsele haridusele ülemineku teine aasta ja pealinna koolid vajavad taas kümneid uusi õpetajaid,» nentis abilinnapea.

Tallinna haridusameti värbamisjuht Annely Tank selgitas, et haridusvaldkonnas praegust majandus- ja tööturupilti ning prognoose arvesse võttes on juurde vaja kiireid ja praktilisi lahendusi, kuidas magistrikraadiga inimesed koolidesse ja lasteaedadesse tööle jõuaksid. «Koostöö erasektori ja vabaühendustega on ühiste lahenduste leidmiseks hädavajalik ja loogiline samm. Meil on väga hea meel, et koos valdkonnas tuntud ja tunnustatud ASÕPi ning ühise hea partneri Tallinna Ülikooliga on meil õnnestunud käivitada haridustöötajate kiirendi.»

MTÜ ASÕPi tegevjuhi Gerli Neppi sõnul alustasid nad eelmisel aastal tegevõpetajate kasvuprogrammi pilootprojektiga Tallinnas ja Harjumaal, mille käigus on juba koolitanud ja õpetajaks toonud 28 karjääripöörajat. «Sel aastal on meie eesmärgiks kasvada üle Eesti ja tuua 60-100 uut kvalifitseeritud õpetajat haridusse juurde, mille toel mõjutame 5500–9500 õpilase haridusteed. Oleme väga põnevil, kui suurt muutust suudame luua ja kui palju uusi õpetajaid haridusmaastikule tuua.»

MTÜ ASÕP kasvuprogrammi saavad kandideerida magistrikraadiga inimesed, kes soovivad töötada koolis õpetajana ja on valmis õpetama eesti keelt ja kirjandust, matemaatikat, inglise keelt ning füüsikat ja olema klassiõpetaja. Kandideerimine on avatud aadressil https://asendusopetaja.ee/tegevopetajate-kasvuprogramm/ .

MTÜ ASÕP on sotsiaalne ettevõte, mis on alates 2017. aastast pakkunud süsteemi asendusõpetajate leidmiseks. Koostöös Heateo Haridusfondi, Skaala, Tallinna linna ja Tallinna Ülikooliga laiendatakse fookust, et värvata ja koolitada karjääripöörajatest täiskohaga õpetajaid, pakkudes tõhusat lahendust õpetajate järelkasvu probleemile.