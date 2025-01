Riik annab üle 800 000 euro eraüldhariduskoolidele arvutipargi kaasajastamiseks

Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Henry Kattago sõnul on riigipoolse toetuse eesmärk parandada ka eraüldhariduskoolide digivõimekust, et koolides oleks vajalikud arvutid ja lisaseadmed. «Üldhariduskoolide küsitlus näitas, et enam kui pooltel koolidel ei ole piisavalt arvuteid, et tänased õpilased saaksid e-eksameid sooritada või on olemasolev arvutipark vananenud operatsioonisüsteemiga ning arvutite kasutusiga lõppeb juba lähiajal,» selgitas Kattago.