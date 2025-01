Uus plaan: koolide liitmisel säästetav juhtimiskulu läheb HEV-lastele tugispetsialistide palkamiseks

«Meie eesmärk on pakkuda õpilastele just nende vajadustest lähtuvat õppekeskkonda ja leida ning hoida tööl vajalikke erispetsialiste ja õpetajaid õppeasutustes, kus eripärast tulenevalt on vähe õpilasi,» selgitas ministeeriumi riigikoolide pidamise valdkonna juht Raivo Trummal. «Õpilaste ühtne vastuvõtt jällegi aitab iga õpilast vastuvõtuprotsessi käigus paremini suunata just talle sobivasse õppekohta, arvestades elukohaga, vajaminevate tugiteenustega ja õppekavaga. Samuti muudab see lapsevanematele kogu protsessi lihtsamaks ja selgemaks.»