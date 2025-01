TalTechi uus äriideede programm ootab gümnasiste ja tudengeid

​Programmi jooksul kogunevad noored ettevõtlusentusiastid tehnikaülikoolis igal esmaspäeva õhtul veebruarist maini, et koos uusi äriideid välja mõelda ning ekspertide ja mentorite toel neid edasi arendada. Iga kord läbivad osalejad ka mõne ettevõtluses edu saavutamiseks olulise koolituse. Noorel võib enne programmiga liitumist äriidee olemas olla, kuid alustades ei ole see veel vajalik.

«Kõige tugevamad äriideed sünnivad tavaliselt mitmekesistel tiimidel. Et leida erinevate oskuste ja teadmistega meeskonnakaaslasi, käivitasime avatud programmi, kuhu ootame liituma ka teiste ülikoolide ja keskkoolide ettevõtlushuvilisi. Väga paljud edukad ettevõtted on tänapäeval asutatud noorte poolt ja usume, et ka IGNITER programmist saavad alguse mitmed järgmised Eesti edulood,» selgitas programmi koordinaator Rasmus Kalep.

IGNITERi kavandamisel kasutasime oma pikaajalist STARTER eelinkubatsiooniprogrammi korraldamise kogemust, mis on aidanud noortel kümneid ettevõtteid luua. Soome põhjal näeme, et tudengite enda korraldatud äriarenduse programmid on populaarsed ja tõhusad,» märkis TalTechi Uusettevõtluse keskuse juhataja Caroline Aruoja. «Loodame, et tulevikus korraldavad üliõpilased veelgi enam ettevõtlussündmusi ja -programme. Hetkel teeme näiteks Startup Garage tudengiorganisatsiooni ja teiste partneritega iganädalasi üritusi, kus saavad kokku ettevõtlusest huvitatud noored,» selgitas Aruoja.

Programmi avaüritus on juba 10. veebruaril Mektory Screen X saalis, kandideerida saab 16. veebruarini.