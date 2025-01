Raport: Tallinna munitsipaalkoolides on kiusamist üha vähem

Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin rõhutas KiVa programmi tähtsust noorte vaimse tervise edendamisel. Tema sõnul on programm oluliselt panustanud turvalise koolikeskkonna loomisse ning õpilaste heaolu toetamisse.

Iga viies laps on tundnud kiusamist

«Meie eesmärk on luua kõigile Tallinna lastele keskkond, kus nad tunnevad end hästi ja turvaliselt. Selle eesmärgi saavutamiseks oleme rakendanud mitmeid algatusi, mille seas on ka KiVa programm, mis toetab otseselt õpilaste vaimset ja sotsiaalset heaolu. Samal eesmärgil alustame käesoleval aastal koostööd MTÜga Peaasjad, et muuta koolide vaimse tervise tugiteenused kättesaadavamaks, ning suurendame lasteaedade tugispetsialistide palgafondi 700 tuhande euro võrra,» nentis Jašin.

SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triinu Purru sõnas, et statistika alusel on Eestis iga viies laps kogenud kiusamist ning kahjuks on kiusamisel sageli pikaajalised tagajärjed - sealhulgas õpiedukuse langus ja vaimse tervise seisundi ning suhete halvenemine.

«KiVa programm on Eestis ainuke kiusamise ennetamise ja vähendamise terviklahendus koolidele, millel on tõendatud mõju. Järjepidev süsteemne kiusuennetus ei juhtu iseenesest vaid vajab kõigi osapoolte panustamist ning siinkohal on Tallinn eeskujuks väga paljudele omavalitsustele. Mida rohkematesse koolidesse KiVa jõuab, seda rohkematel õpilastel on võimalus turvalisele ja hoolivale haridusteele, mis on meie missioon,» ütles Purru.

Muret teeb küberkiusamine