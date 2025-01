Vene keel emakeelena olümpiaadil on luubi all meediakeel

«Vene keel meediakeelena on teinud läbi palju muutusi: muutunud on kanalid, teabe edastamise viisid ja osalejate rollid massikommunikatsioonis, sest praktiliselt igaüks võib saada isetegutsevaks ajakirjanikuks. Kommunikatsioon «ülevalt alla» ehk autorilt lugejale on lakanud domineerimast. Samas on horisontaalsed suhted kasutajate vahel ja «alt üles» kommunikatsioon, kui autor peab kiiresti vastama lugejate, kuulajate ja vaatajate veebikommentaaridele, muutumas üha olulisemaks,» selgitas Kostandi olümpiaadiülesannete temaatikat.