Uus eestikeelne andmeteaduse õpik on kõigile tasuta kättesaadav

Andmeteaduse e-õpik on valminud arvutiteaduse instituudi õppejõudude ja teadlaste ühise tööna. Õpikust saavad kasu kõik, keda huvitab andmeteadus – üliõpilased, IT spetsialistid ja teiste valdkondade spetsialistid.

Käsitletavate teemade hulgas on näiteks andmeteaduse projektide metoodika, statistilise analüüsi alused, juhendatud ja juhendamata masinõppe ning tehisintellekti meetodid, sealhulgas närvivõrgud, sügavõppe mudelid ja muidugi ka generatiivsed mudelid, sealhulgas suured keelemudelid. Arvestades, et huvi andmetega töötamise võimaluste vastu nii avalikus kui ka erasektoris pidevalt kasvab, on raamat väga vajalik ka nende jaoks, kes soovivad oma teadmisi ja oskusi iseseisvalt täiendada.

Üks õpiku autoritest, terviseinformaatika lektor Elena Sügis rõhutas, et värske raamatu sisu on tänapäevane ning pakub andmeteaduse valdkonnas praktilist väärtust. «On väga oluline, et nüüd on olemas uus eestikeelne terviklik käsitlus andmeteadusest. Raamatu koostamise käigus ühtlustasime ka eestikeelset terminoloogiat, millega toetame valdkonna teaduskeele arengut,» sõnas Sügis.