Tallinna Tehnikaülikool avab vastuvõtu avatud õppesse

TalTechi avatud õppesse on oodatud täiskasvanud õppijad, kes soovivad oma teadmisi täiendada või omandada uusi oskusi neid huvitaval erialal. Linkedini hiljutine ülemaailmne töökohavahetuse uuring näitas, et tänased ülikoolilõpetajad töötavad karjääri jooksul ligi kaks korda enamatel ametikohtadel kui kõrgharidusega spetsialistid veel 15 aastat tagasi. Praegune prognoos ütleb, et ülikoolilõpetaja töötab elu jooksul keskmiselt 20 erineval ametikohal.