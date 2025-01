TalTech asub arendama riigikaitseks vajalikke tehnoloogiaid

Kaitseressursside ameti riigikaitselise hariduse valdkonnajuht Aare Jamnese sõnul on riigikaitses mitmeid IT-alaseid arenduskohti, mis on jõukohased juba bakalaureuseastmes õppivale üliõpilasele. «Näiteks alustatakse TalTechis miinivälja passide rakenduse loomisega, et automaatselt miinivälju positsioneerida ja kaardistada,» ütles Jamnes.

Kaptenmajor reservis ja tehnikaülikooli Seebecki elektroonikainstituudi lektor Mari-Anne Meister teab, et lahinguväli, nagu seda meedia vahendusel on näha, on digitaalne ja tehnoloogiliselt mitmekesine. «Eelise saavutab see, kellel on parem ülevaade, täpsemad relvad ja targad võitlejad. Raadio teel juhitavad elektroonilised vahendid võimaldavad täpset kontrolli erinevates rakendustes, alates droonidest kuni sõjaliste süsteemideni. Kõiges selles saab TalTech kaitsevaldkonnas panustada ja kaasa aidata.»