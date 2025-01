Toetusfonist omavalitsustele koolide tarbeks eraldatav summa veidi suureneb

Kuigi munitsipaalkoolide õpilaste koguarv on aastaga vähenenud 3,7 protsenti, siis on kasvanud hariduslike erivajadustega õpilastega seotud rahastamine nii laste arvu kui ka tegevuskulu toetuse määra kasvu tõttu. Muud määrad aastaga muutunud ei ole. Iga arvestusliku õpetaja ametikoha kohta arvestatakse toetust 2184 eurot kuus, mis on sama kui 2024. aastal.